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Фулхэм - Сток Сити
Фулхэм - Сток Сити: обзор матча 22 января 2011
Фулхэм
22.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
33'
К. Демпси
56'
К. Демпси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сток Сити
Замена
Р. Халлиш
️️️️
А. Хьюз
Замена
З. Гера
️️️️
М. Дембеле
Замена
Г. Уилэн
️️️️
М. Этерингтон
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Д. Этуху
Замена
А. Файе
️️️️
Т. Шанли
Замена
Д. Карью
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Демпси
Красная карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Пас отдал
Э. Джонсон
Желтая карточка
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
4-5-1
13
Стокдейл
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
8
Дембеле
13
Мерфи
20
Этуху
2
Демпси
16
Дафф
17
Джонсон
3-2-3-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
4
Коллинс
5
Делап
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Джонс
9
Шанли
3
Хьюз
5
Халлиш
5
Халлиш
3
Хьюз
20
Этуху
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
20
Этуху
8
Дембеле
20
Гера
20
Гера
8
Дембеле
9
Шанли
25
Файе
25
Файе
9
Шанли
26
Этерингтон
12
Уилэн
12
Уилэн
26
Этерингтон
4
Коллинс
11
Карью
11
Карью
4
Коллинс
Остались в запасе
Фулхэм
Сток Сити
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
15
Диоманси Камара
ЦФ
29
Томас Соренсен
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Фулхэм - Сток Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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