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Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 05 февраля 2011
Сток Сити
05.02.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Сандерленд
32'
Д. Карью
83'
Р. Хут
90+3'
Р. Хут
3'
К. Ричардсон
48'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Сандерленд
ГОЛ! 3:2!
Р. Хут
Пас отдал
Д. Пеннант
+3
Замена
Б. Зенден
️️️️
С. Мунтари
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Хендерсон
ГОЛ! 2:2!
Р. Хут
Пас отдал
Д. Карью
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Р. Делап
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:2!
А. Гьян
Пас отдал
С. Мунтари
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
Пас отдал
Р. Хут
Желтая карточка
С. Мунтари
ГОЛ! 0:1!
К. Ричардсон
Пас отдал
А. Гьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
11
Джон Карью
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
4-4-2
31
Бегович
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Джонс
11
Карью
3-2-3-1
1
Гордон
26
Менса
19
Брамбл
35
Фердинанд
27
Бардсли
15
Ричардсон
4
Мунтари
14
Хендерсон
29
Сессеньон
3
Гьян
28
Уилкинсон
19
Уолтерс
19
Уолтерс
28
Уилкинсон
4
Мунтари
7
Зенден
7
Зенден
4
Мунтари
14
Хендерсон
10
Мальбранк
10
Мальбранк
14
Хендерсон
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
22
Симон Миньоле
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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