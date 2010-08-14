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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 14 августа 2010
Астон Вилла
14.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
15'
С. Даунинг
40'
С. Петров
66'
Д. Милнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
Замена
Б. Беннэн
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
А. Вайманн
️️️️
Э. Янг
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Д. Милнер
Замена
А. Диаманти
️️️️
Д. Томкинс
ГОЛ! 3:0!
Д. Милнер
Желтая карточка
Ж. Фобер
Желтая карточка
Д. Томкинс
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Р. Ковач
Замена
П. Баррера
️️️️
Л. Боа Морте
ГОЛ! 2:0!
С. Петров
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стилян Петров
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
26
Кларк
15
Янг
36
Янг
19
Петров
19
Даунинг
20
Милнер
11
Олбрайтон
11
Карью
3-2-4
31
Грин
4
Апсон
5
Томкинс
23
Рид
36
Фобер
6
Илунга
11
Боа Морте
16
Нобл
8
Паркер
15
Ковач
11
Олбрайтон
10
Беннэн
10
Беннэн
11
Олбрайтон
20
Милнер
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
20
Милнер
15
Янг
18
Вайманн
18
Вайманн
15
Янг
11
Боа Морте
16
Баррера
16
Баррера
11
Боа Морте
5
Томкинс
23
Диаманти
23
Диаманти
5
Томкинс
15
Ковач
10
Пикьонн
10
Пикьонн
15
Ковач
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Марек Штех
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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