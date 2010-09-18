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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Болтон
Астон Вилла - Болтон: обзор матча 18 сентября 2010
Астон Вилла
18.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
13'
Э. Янг
35'
К. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Болтон
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Петров
Замена
Д. Карью
️️️️
С. Айрленд
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
К. Куэльяр
️️️️
Р. Данн
Желтая карточка
С. Уорнок
ГОЛ! 1:1!
К. Дэйвис
17'
Желтая карточка
З. Найт
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Болтон
26
Роберт Лэйнтон
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
36
Янг
19
Даунинг
7
Айрленд
19
Петров
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
4-4-2
1
Богдан
31
Стейнссон
39
Найт
5
О'Брайн
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
22
Холден
19
Петров
24
Дэйвис
11
Элмандер
22
Данн
3
Куэльяр
3
Куэльяр
22
Данн
7
Айрленд
11
Карью
11
Карью
7
Айрленд
О'Брайен
18
Риккеттс
18
Риккеттс
О'Брайен
19
Петров
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
Петров
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
Остались в запасе
Астон Вилла
Болтон
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
26
Роберт Лэйнтон
ВР
17
Робби Блэйк
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
26
Роберт Лэйнтон
ВР
17
Робби Блэйк
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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