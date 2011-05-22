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Сток Сити - Уиган Атлетик
Сток Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 22 мая 2011
Сток Сити
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
78'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уиган Атлетик
Замена
В. Мозес
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
У. Родальега
Желтая карточка
Э. Бойс
Замена
Д. Карью
️️️️
К. Джонс
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
Т. Клеверли
️️️️
К. Сэммон
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
А. Алькарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
Уиган Атлетик
8
Том Клеверли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Коллинс
17
Шоукросс
36
Уилсон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
12
Уилэн
5
Делап
9
Джонс
19
Уолтерс
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
28
Н'Зогбиа
16
МакКарти
17
Диаме
26
Уотсон
19
Сэммон
23
Родальега
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Джонс
11
Карью
11
Карью
9
Джонс
19
Сэммон
8
Клеверли
8
Клеверли
19
Сэммон
28
Н'Зогбиа
11
Мозес
11
Мозес
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
9
Ди Санто
9
Ди Санто
23
Родальега
Остались в запасе
Сток Сити
Уиган Атлетик
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сток Сити - Уиган Атлетик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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