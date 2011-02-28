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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 28 февраля 2011
Сток Сити
28.02.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
53'
Р. Делап
87'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
Р. Хут
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
Пас отдал
С. Рид
Замена
К. Вела
️️️️
Д. Томас
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джонс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Пеннант
Замена
П. Одемвингие
️️️️
М. Фортуне
Замена
С. Тчои
️️️️
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Д. Карью
ГОЛ! 1:0!
Р. Делап
Пас отдал
Д. Пеннант
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
3
Пью
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
5
Делап
4
Уайтхэд
7
Пеннант
9
Джонс
11
Карью
19
Уолтерс
3-2-4-1
33
Карсон
20
Шарнер
4
Мейте
13
Ольссон
18
Рид
3
Шори
21
Мулумбу
18
Дорранс
11
Брант
7
Томас
32
Фортуне
11
Карью
26
Этерингтон
26
Этерингтон
11
Карью
7
Пеннант
12
Уилэн
12
Уилэн
7
Пеннант
9
Джонс
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Джонс
32
Фортуне
27
Одемвингие
27
Одемвингие
32
Фортуне
21
Мулумбу
22
Тчои
22
Тчои
21
Мулумбу
7
Томас
10
Вела
10
Вела
7
Томас
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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