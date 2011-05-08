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Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 08 мая 2011
Сток Сити
08.05.2011, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
28'
К. Джонс
40'
Д. Пеннант
82'
Д. Уолтерс
81'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
Замена
С. Диао
️️️️
К. Джонс
ГОЛ! 3:1!
Д. Уолтерс
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
М. Шамах
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Сонг
Замена
Д. Пью
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
Д. Пеннант
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Замена
А. Файе
️️️️
Р. Хут
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 2:0!
Д. Пеннант
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Пеннант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
Арсенал
13
Йенс Леманн
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
17
Шоукросс
36
Уилсон
6
Хут
28
Уилкинсон
7
Пеннант
12
Уилэн
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Уолтерс
9
Джонс
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
5
Джуру
6
Косиельни
3
Гиббс
21
Рэмзи
8
Сонг
10
Уилшир
32
Уолкотт
28
Аршавин
32
ван Перси
7
Пеннант
3
Пью
3
Пью
7
Пеннант
6
Хут
25
Файе
25
Файе
6
Хут
9
Джонс
15
Диао
15
Диао
9
Джонс
8
Сонг
10
Росицки
10
Росицки
8
Сонг
21
Рэмзи
27
Шамах
27
Шамах
21
Рэмзи
28
Аршавин
32
Бендтнер
32
Бендтнер
28
Аршавин
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Йенс Леманн
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
11
Джон Карью
ЦФ
Остались в запасе
13
Йенс Леманн
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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