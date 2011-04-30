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Блэкпул - Сток Сити
Блэкпул - Сток Сити: обзор матча 30 апреля 2011
Блэкпул
30.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Сток Сити
Замена
С. Диао
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Д. Карью
️️️️
Р. Делап
Замена
С. Корниленко
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
Л. Варни
️️️️
М. Филлипс
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Э. Уилкинсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
4-4-2
13
Гилкс
3
Крэйни
6
Эватт
15
Баптисте
23
Ирдли
4
Саузерн
8
Воган
16
Адам
25
Филлипс
10
Кэмпбелл
22
Тэйлор-Флетчер
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Уолтерс
9
Джонс
22
Тэйлор-Флетчер
12
Корниленко
12
Корниленко
22
Тэйлор-Флетчер
25
Филлипс
42
Варни
42
Варни
25
Филлипс
28
Уилкинсон
5
Шоттон
5
Шоттон
28
Уилкинсон
7
Пеннант
15
Диао
15
Диао
7
Пеннант
5
Делап
11
Карью
11
Карью
5
Делап
Остались в запасе
Блэкпул
Сток Сити
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Блэкпул - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Блумфилд Роад
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