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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 05 марта 2011
Вест Хэм
05.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
21'
Д. Ба
30'
М. Да Кошта
83'
Т. Хитцльшпергер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
Замена
Д. Гэббидон
️️️️
С. Паркер
Замена
В. Обинна
️️️️
К. Коул
ГОЛ! 3:0!
Т. Хитцльшпергер
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Д. Ба
Замена
К. Джонс
️️️️
Р. Делап
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Карью
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
Д. Пью
ГОЛ! 2:0!
М. Да Кошта
Пас отдал
Т. Хитцльшпергер
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
М. Уилсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-3-3
31
Грин
3
Бридж
4
Апсон
5
Томкинс
3
Да Кошта
16
Нобл
8
Паркер
0
Хитцльшпергер
19
Ба
10
Пикьонн
24
Коул
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
3
Пью
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
7
Пеннант
11
Карью
19
Уолтерс
8
Паркер
39
Гэббидон
39
Гэббидон
8
Паркер
19
Ба
19
О'Нил
19
О'Нил
19
Ба
24
Коул
11
Обинна
11
Обинна
24
Коул
7
Пеннант
26
Этерингтон
26
Этерингтон
7
Пеннант
5
Делап
9
Джонс
9
Джонс
5
Делап
11
Карью
19
Фуллер
19
Фуллер
11
Карью
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
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