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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 02 октября 2010
Тоттенхэм
02.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
45+3'
Р. ван дер Ваарт
75'
Р. ван дер Ваарт
16'
М. Олбрайтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
Замена
Сандро
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
Б. Беннэн
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
С. Айрленд
️️️️
С. Петров
Замена
У. Паласиос
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 2:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
П. Крауч
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
П. Крауч
+3
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Замена
Д. Карью
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
Э. Янг
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Э. Хески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Джермэйн Дженас
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
18
Бэйл
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
21
Хаттон
23
Хаддлстоун
10
Модрич
16
Дженас
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
15
Крауч
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
39
Коллинс
36
Янг
3
Уорнок
11
Олбрайтон
6
Рео-Кокер
19
Петров
19
Даунинг
19
Хески
10
Модрич
8
Паласиос
8
Паласиос
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
30
Сандро
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
12
Леннон
12
Леннон
10
Павлюченко
19
Петров
7
Айрленд
7
Айрленд
19
Петров
11
Олбрайтон
10
Беннэн
10
Беннэн
11
Олбрайтон
19
Хески
11
Карью
11
Карью
19
Хески
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:20 (прямая)
Новости команд
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