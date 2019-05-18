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Горка Ирайсос
Статистика
Горка Ирайсос - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1981 (45), Памплона
#1 | Вратарь
191 см | 88 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
7
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
2 : 1
18.05.2019
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Жирона
1 : 2
12.05.2019
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
2 : 0
05.05.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
1 : 0
28.04.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 0
23.04.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 1
20.04.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
0 : 1
14.04.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Жирона
1 : 2
06.04.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2 : 0
02.04.2019
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Жирона
1 : 2
29.03.2019
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0 : 2
16.03.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Жирона
2 : 3
10.03.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0 : 2
01.03.2019
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Жирона
0 : 0
25.02.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
1 : 2
17.02.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 2
09.02.2019
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
0 : 2
27.01.2019
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 2
20.01.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
1 : 1
12.01.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2 : 2
04.01.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
1 : 1
21.12.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2 : 0
16.12.2018
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
10.12.2018
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
1 : 1
02.12.2018
Атлетико
72' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
25.11.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
0 : 0
10.11.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0 : 1
03.11.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
2 : 3
06.10.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Уэска
1 : 1
30.09.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
0 : 1
27.09.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
2 : 2
23.09.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Жирона
3 : 2
17.09.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
1 : 4
26.08.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
0 : 0
17.08.2018
Вальядолид
Был в запасе
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