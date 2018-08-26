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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Реал
Жирона - Реал: обзор матча 26 августа 2018
Жирона
26.08.2018, воскресенье, 23:15
Испания. Примера, 2 тур
1 : 4
Завершен
Реал
16'
Б. Гарсия
39'
С. Рамос (П)
52'
К. Бензема (П)
59'
Г. Бэйл
80'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Реал
88'
Желтая карточка
Л. Васкес
87'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
86'
Желтая карточка
К. Бензема
80'
ГОЛ! 1:4!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
Замена
Адай
️️️️
П. Порро
79'
77'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Иско
Замена
А. Гарсия
️️️️
П. Понс
71'
67'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
М. Муниеса
65'
60'
Замена
Р. Варан
️️️️
Марсело
59'
ГОЛ! 1:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
Замена
К. Стуани
️️️️
Э. Лосано
58'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бензема
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Рамос
Желтая карточка
П. Порро
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гарсия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-1-2-1
37
Буну
5
Муниеса
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
23
Порро
8
Понс
24
Тимор
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
11
Лосано
4-1-1-3-1
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
6
Начо
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
8
Понс
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Понс
23
Порро
11
Адай
11
Адай
23
Порро
11
Лосано
7
Стуани
7
Стуани
11
Лосано
12
Марсело
19
Варан
19
Варан
12
Марсело
22
Иско
14
Модрич
14
Модрич
22
Иско
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
Остались в запасе
Жирона
Реал
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Жирона - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
Новости команд
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