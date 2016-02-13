Родерик Филиппи - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Родерик
|Фамилия
|Филиппи
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Имя
|Родерик
|Фамилия
|Филиппи
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|25
|2
|1
|7
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|07.05.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|30.04.2016
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|16.04.2016
|1' -67'
|Газелек (Аяччо)
|2:4
|Лилль (Лилль)
|50' 67'
|09.04.2016
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|18'
|02.04.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|12.03.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:0
|Кан (Кан)
|09.03.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|20.02.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|34'
|13.02.2016
|35' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:3
|Труа (Труа)
|57' 38'
|06.02.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:1
|Газелек (Аяччо)
|30.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|22.01.2016
|82' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|90'
|16.01.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|89' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Газелек (Аяччо)
|20.12.2015
|77' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:1
|Лион (Лион)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|05.12.2015
|1' -78'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Нант (Нант)
|02.12.2015
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Газелек (Аяччо)
|50'
|28.11.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|18'
|22.11.2015
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|31.10.2015
|1' -64'
|Газелек (Аяччо)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|41' 64'
|24.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|11' 32'
|03.10.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|16'
|26.09.2015
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|48'
|23.09.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:1
|Монако (Монако)
|29.08.2015
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|52'
|22.08.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|16.08.2015
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|84'