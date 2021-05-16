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Бруно Гонсалес - статистика

Завершил карьеру
24 мая 1990 (36)
#18 | Защитник
184 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
27
1
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
16.05.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0 : 2
13.05.2021
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 0
09.05.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
02.05.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
28.04.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 1
21.04.2021
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1 : 2
11.04.2021
Гранада
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1 : 0
05.04.2021
Вальядолид
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1 : 1
20.03.2021
Севилья
84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 0
13.03.2021
Вальядолид
85' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2 : 1
06.03.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
28.02.2021
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0 : 1
20.02.2021
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1 : 1
13.02.2021
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1 : 0
05.02.2021
Вальядолид
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1 : 3
29.01.2021
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 2
22.01.2021
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
10.01.2021
Валенсия
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0 : 1
02.01.2021
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0 : 0
29.12.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 3
23.12.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 1
19.12.2020
Вальядолид
1' - 90'
8'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 2
11.12.2020
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2 : 0
05.12.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 1
27.11.2020
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 3
22.11.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
2 : 1
08.11.2020
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
02.11.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2 : 2
18.10.2020
Вальядолид
1' - 90'
35'
12'
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1 : 2
03.10.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал
1 : 0
30.09.2020
Вальядолид
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1 : 1
27.09.2020
Сельта
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 0
20.09.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 1
13.09.2020
Реал Сосьедад
1' - 90'
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