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    Бруно Гонсалес - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Гонсалес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 мая 1990 (32 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 27 1 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.05.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    09.05.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    02.05.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Бетис (Севилья)
    28.04.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    21.04.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    11.04.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Гранада (Гранада)
    69'
    05.04.2021 1' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    40'
    20.03.2021 84' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Севилья (Севилья)
    13.03.2021 85' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    06.03.2021 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    28.02.2021 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    20.02.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Реал (Мадрид)
    13.02.2021 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.02.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    43'
    29.01.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Уэска (Уэска)
    22.01.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    10.01.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    23'
    02.01.2021 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.12.2020 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    23.12.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Барселона (Барселона)
    19.12.2020 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    8'
    11.12.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:2 Осасуна (Памплона)
    05.12.2020 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    27.11.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    22.11.2020 1' -90' Гранада (Гранада) 1:3 Вальядолид (Вальядолид)
    08.11.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    02.11.2020 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    25.10.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.10.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    35' 12'
    03.10.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    30.09.2020 1' -90' Реал (Мадрид) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    71'
    27.09.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Сельта (Виго)
    80'
    20.09.2020 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    13.09.2020 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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