Роке Меса - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Роке
|Фамилия
|Меса
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1989 (33 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Роке
|Фамилия
|Меса
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1989 (33 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|57' - 90'
|Эльче
|1:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 25 тур
|90' 90'
|05.03.2023
|1' - 60'
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 24 тур
|29'
|26.02.2023
|46' - 90'
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|59' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|20
|2
|1
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|57' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|90' 90'
|05.03.2023
|1' -60'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|29'
|26.02.2023
|46' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.02.2023
|59' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|29.01.2023
|1' -76'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|69'
|21.01.2023
|75' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|1' -57'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2022
|1' -59'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|46'
|30.10.2022
|1' -46'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|33'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -82'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|32'
|16.10.2022
|1' -79'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|59'
|09.10.2022
|1' -69'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|1' -86'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|16.09.2022
|1' -82'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|38' 79'
|05.09.2022
|1' -79'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.08.2022
|46' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|1' -67'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|1' -56'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|52'