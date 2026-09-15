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Ратчабури
Роке Меса
Статистика
€ 2,50 млн
Роке Меса - статистика
Ратчабури
7 июня 1989 (37), Лас-Пальмас
#16 | Полузащитник
171 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ратчабури
4 : 6
15.09.2026
Шанхай Порт
1' - 90'
74'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
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Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
32
1
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
1' - 72'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
1' - 72'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Эспаньол
0 : 0
13.06.2024
Спортинг
1' - 72'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
1' - 85'
30'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
1' - 85'
30'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Спортинг
0 : 1
09.06.2024
Эспаньол
1' - 85'
30'
Испания. Сегунда, 42 тур
Эльденсе
0 : 1
02.06.2024
Спортинг
46' - 90'
57'
90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
2 : 1
18.05.2024
Спортинг
80' - 90'
81'
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
5 : 2
11.05.2024
ФК Андорра
71' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Эспаньол
0 : 0
05.05.2024
Спортинг
87' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Спортинг
0 : 3
28.04.2024
Вильярреал Б
1' - 90'
61'
Испания. Сегунда, 36 тур
Эльче
2 : 1
20.04.2024
Спортинг
86' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 35 тур
Спортинг
1 : 0
13.04.2024
Картахена
77' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Мирандес
1 : 3
07.04.2024
Спортинг
84' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Спортинг
2 : 3
30.03.2024
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Аморебьета
3 : 1
24.03.2024
Спортинг
1' - 46'
Испания. Сегунда, 31 тур
Спортинг
1 : 0
16.03.2024
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Леванте
1 : 0
10.03.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Спортинг
2 : 1
01.03.2024
Альбасете
70' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Бургос
1 : 0
25.02.2024
Спортинг
46' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Спортинг
1 : 1
17.02.2024
Вальядолид
1' - 62'
51'
Испания. Сегунда, 26 тур
Спортинг
1 : 0
10.02.2024
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сарагоса
3 : 0
05.02.2024
Спортинг
72' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Спортинг
1 : 2
28.01.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Тенерифе
1 : 2
20.01.2024
Спортинг
1' - 46'
Испания. Сегунда, 22 тур
Спортинг
0 : 0
14.01.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Эйбар
1 : 1
20.12.2023
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Спортинг
1 : 1
16.12.2023
Леганес
73' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Спортинг
0 : 0
09.12.2023
Леванте
90' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Картахена
1 : 0
02.12.2023
Спортинг
1' - 68'
Испания. Сегунда, 17 тур
Спортинг
2 : 0
27.11.2023
Эльденсе
46' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Алькоркон
0 : 0
18.11.2023
Спортинг
1' - 56'
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
1 : 1
11.11.2023
Аморебьета
1' - 76'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вильярреал Б
0 : 3
04.11.2023
Спортинг
74' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
2 : 0
28.10.2023
Эспаньол
1' - 67'
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
1 : 3
22.10.2023
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
2 : 2
14.10.2023
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг
3 : 2
07.10.2023
Спортинг
1' - 58'
37'
Испания. Сегунда, 9 тур
Спортинг
2 : 0
04.10.2023
Эльче
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
0 : 1
01.10.2023
Спортинг
1' - 72'
41'
Испания. Сегунда, 7 тур
ФК Андорра
0 : 0
23.09.2023
Спортинг
58' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Спортинг
2 : 1
17.09.2023
Тенерифе
78' - 90'
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