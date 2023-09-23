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Испания. Сегунда
ФК Андорра - Спортинг
ФК Андорра - Спортинг: обзор матча 23 сентября 2023
ФК Андорра
23.09.2023, суббота, 15:00
Испания. Сегунда, 7 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Спортинг
Замена
M. Vila Garcia
️️️️
Д. Пампин
85'
Замена
I. Gil
️️️️
С. Сампер
85'
83'
Замена
К. Ривера
️️️️
I. Mendez
74'
Замена
В. Кампусано
️️️️
P. Garcia
74'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
У. Джурджевич
Замена
П. Морено
️️️️
М. Ньето
73'
Замена
A. Calvo
️️️️
И. Бенито
65'
58'
Замена
Р. Меса
️️️️
Д. Варан
58'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Ф. Вильяльба
48'
Желтая карточка
П. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
7
Гаспар Кампос
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
4-3-1-2
1
Мартин
2
Леаль
15
16
Пампин
23
Аленде
21
16
Сампер
14
7
Бенито
24
Лобете
11
Ньето
3-1-5
1
Янес
44
Инсуа
44
Пьер
3
Анхель
40
Варан
21
Вильяльба
32
Джурджевич
19
Отеро
3
28
16
Пампин
20
20
16
Пампин
16
Сампер
21
21
16
Сампер
11
Ньето
24
Морено
24
Морено
11
Ньето
7
Бенито
7
7
7
Бенито
28
17
Ривера
17
Ривера
28
40
Варан
16
Меса
16
Меса
40
Варан
32
Джурджевич
11
Кейпо
11
Кейпо
32
Джурджевич
21
Вильяльба
23
Хассан
23
Хассан
21
Вильяльба
3
9
Кампусано
9
Кампусано
3
Остались в запасе
ФК Андорра
Спортинг
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча ФК Андорра - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
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