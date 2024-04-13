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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Картахена
Спортинг - Картахена: обзор матча 13 апреля 2024
Спортинг
13.04.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 35 тур
1 : 0
Завершен
Картахена
33'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Картахена
90'
+1
Желтая карточка
Х. Фонтан
82'
Замена
I. Ayllon
️️️️
Х. Искьердо
Замена
Р. Меса
️️️️
I. Mendez
77'
Замена
Д. Зарфино
️️️️
Г. Кампос
77'
Замена
Г. Росас
️️️️
Х. Хассан
69'
Замена
К. Искьердос
️️️️
Х. Анхель
69'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
М. Гонсалес
62'
56'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Д. Поведа
56'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Г. Верду
56'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Муньос
Желтая карточка
У. Джурджевич
55'
50'
Желтая карточка
Л. Муньос
Желтая карточка
Р. Пьер
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
Пас отдал
Н. Мартин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
32
Урош Джурджевич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
2
Джованни Зарфино
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Картахена
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
4-1-2-3
1
Янес
5
Санчес
44
Пьер
44
Инсуа
3
Анхель
6
Мартин
7
Кампос
23
Хассан
32
Джурджевич
9
Гонсалес
28
3-4-1-1-1
13
5
Верду
3
Фонтан
21
14
Калеро
18
Мусто
8
Муньос
4
Алкала
17
Родригес
20
Искьердо
9
Поведа
3
Анхель
24
Искьердос
24
Искьердос
3
Анхель
23
Хассан
2
Росас
2
Росас
23
Хассан
7
Кампос
2
Зарфино
2
Зарфино
7
Кампос
28
16
Меса
16
Меса
28
9
Гонсалес
11
Кейпо
11
Кейпо
9
Гонсалес
8
Муньос
22
Карлос
22
Карлос
8
Муньос
9
Поведа
12
Нарваэс
12
Нарваэс
9
Поведа
5
Верду
9
Ортуньо
9
Ортуньо
5
Верду
20
Искьердо
10
10
20
Искьердо
Остались в запасе
Спортинг
Картахена
13
Кристиан Жоэль
ВР
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomas Mejías
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Спортинг - Картахена
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
7
Офсайды
2
1
Количество передач
482
384
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
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0 : 1
29.10.2025
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01.06.2025
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3 : 2
25.05.2025
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Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Эль Молинон
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