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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - ФК Андорра
Спортинг - ФК Андорра: обзор матча 11 мая 2024
Спортинг
11.05.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 39 тур
5 : 2
Завершен
ФК Андорра
11'
Х. Анхель
28'
Х. Отеро
64'
Д. Кейпо
70'
Х. Отеро
83'
I. Mendez
43'
I. Gil
65'
I. Gil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - ФК Андорра
Замена
Д. Зарфино
️️️️
I. Mendez
86'
Замена
К. Ривера
️️️️
М. Гонсалес
86'
ГОЛ! 5:2!
I. Mendez
83'
81'
Замена
Х. Помбо
️️️️
Х. Марса
80'
Замена
A. Vilanova
️️️️
A. Pastor
Замена
Р. Меса
️️️️
Ф. Вильяльба
71'
ГОЛ! 4:2!
Х. Отеро
Пас отдал
М. Гонсалес
70'
66'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
Р. Бовер
65'
ГОЛ! 3:2!
I. Gil
ГОЛ! 3:1!
Д. Кейпо
Пас отдал
Г. Росас
64'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
63'
Замена
P. Garcia
️️️️
Х. Анхель
46'
43'
ГОЛ! 2:1!
I. Gil
Пас отдал
Х. Лобете
39'
Желтая карточка
I. Gil
34'
Замена
Д. Пампин
️️️️
M. Vila Garcia
ГОЛ! 2:0!
Х. Отеро
Пас отдал
Ф. Вильяльба
28'
Желтая карточка
Х. Анхель
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель
Пас отдал
Г. Кампос
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
15
Diego González
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
21
Рубен Бовер
(К)
АП
7
Икер Бенито
ПВ
5
A. Pastor
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
11
Дани Кейпо
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Alex Calvo
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Янес
5
Санчес
24
Искьердос
44
Пьер
3
Анхель
2
Росас
21
Вильяльба
7
Кампос
9
Гонсалес
19
Отеро
28
2-4-2-2
1
15
3
Марса
14
21
21
20
7
Бенито
21
Бовер
24
Лобете
5
9
Гонсалес
17
Ривера
17
Ривера
9
Гонсалес
28
2
Зарфино
2
Зарфино
28
21
Вильяльба
16
Меса
16
Меса
21
Вильяльба
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
3
Анхель
3
3
3
Анхель
20
16
Пампин
16
Пампин
20
5
5
5
5
3
Марса
6
Помбо
6
Помбо
3
Марса
21
Бовер
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
21
Бовер
Остались в запасе
Спортинг
ФК Андорра
13
Кристиан Жоэль
ВР
40
Джонатан Варан
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
7
Alex Calvo
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
40
Джонатан Варан
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
7
Alex Calvo
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Спортинг - ФК Андорра
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
12
Офсайды
2
0
Количество передач
464
543
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Эль Молинон
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