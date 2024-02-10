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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Овьедо
Спортинг - Овьедо: обзор матча 10 февраля 2024
Спортинг
10.02.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Овьедо
2'
I. Mendez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Овьедо
86'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
П. де ла Фуэнте
85'
Желтая карточка
С. Коломбатто
Желтая карточка
Ф. Вильяльба
84'
80'
Желтая карточка
В. Росада
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
78'
Замена
Р. Пьер
️️️️
A. Pascanu
78'
72'
Замена
С. Касорла
️️️️
Д. Суарес
Замена
Х. Хассан
️️️️
У. Джурджевич
66'
Замена
Д. Варан
️️️️
I. Mendez
66'
Желтая карточка
I. Mendez
64'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Ф. Вильяльба
60'
59'
Замена
Б. Санчес
️️️️
Д. Дубасен
59'
Замена
Алемао
️️️️
Борха
Желтая карточка
Г. Кампос
32'
12'
Желтая карточка
Д. Дубасен
ГОЛ! 1:0!
I. Mendez
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Спортинг
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
26
Florantin Bloch
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
38
Masca
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
2-2-1-5
13
Жоэль
24
Искьердос
44
Инсуа
21
Вильяльба
17
Ривера
7
Кампос
32
Джурджевич
3
28
19
Отеро
5
2-1-4-2-1
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
11
Коломбатто
6
Суарес
10
21
Дубасен
18
де ла Фуэнте
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
5
44
Пьер
44
Пьер
5
28
40
Варан
40
Варан
28
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
32
Джурджевич
23
Хассан
23
Хассан
32
Джурджевич
21
Вильяльба
9
Гонсалес
9
Гонсалес
21
Вильяльба
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
20
Сеоане
18
де ла Фуэнте
6
Суарес
8
Касорла
8
Касорла
6
Суарес
21
Дубасен
16
Санчес
16
Санчес
21
Дубасен
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
Остались в запасе
Спортинг
Овьедо
5
Диего Санчес
ЛЗ
6
Начо Мартин
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
26
Florantin Bloch
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
5
Диего Санчес
ЛЗ
6
Начо Мартин
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
26
Florantin Bloch
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Спортинг - Овьедо
3
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Количество передач
326
480
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Эль Молинон
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