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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Спортинг
Уэска - Спортинг: обзор матча 01 октября 2023
Уэска
01.10.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 8 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
49'
I. Mendez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Спортинг
Желтая карточка
Д. Боливар
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
К. Ривера
90'
+2
Замена
Г. Росас
️️️️
Г. Кампос
90'
+1
Желтая карточка
Р. Янес
Желтая карточка
Х. Ньето
90'
+1
87'
Желтая карточка
К. Искьердос
84'
Желтая карточка
У. Джурджевич
79'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Х. Хассан
79'
Замена
P. Garcia
️️️️
Х. Анхель
Замена
Д. Боливар
️️️️
С. Обенг
76'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
I. Martos
76'
72'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
В. Кампусано
72'
Замена
К. Ривера
️️️️
Р. Меса
Желтая карточка
O. Sielva
68'
Желтая карточка
I. Martos
61'
Замена
Х. Муньос
️️️️
А. Канте
57'
Замена
К. Хашимото
️️️️
J. Mier
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
I. Mendez
Пас отдал
Х. Хассан
41'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
J. Mier
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
2-2-1-5
25
Фернандес
15
5
Пулидо
2
Ньето
23
24
Мартинес
6
20
Обенг
28
Канте
80
3
3-2-1-4
1
Янес
24
Искьердос
44
Инсуа
3
Анхель
16
Меса
7
Кампос
23
Хассан
9
Кампусано
19
Отеро
28
5
6
42
Хашимото
42
Хашимото
6
28
Канте
11
Муньос
11
Муньос
28
Канте
3
3
3
3
20
Обенг
9
Боливар
9
Боливар
20
Обенг
7
Кампос
2
Росас
2
Росас
7
Кампос
16
Меса
17
Ривера
17
Ривера
16
Меса
9
Кампусано
11
Кейпо
11
Кейпо
9
Кампусано
3
Анхель
3
3
3
Анхель
23
Хассан
32
Джурджевич
32
Джурджевич
23
Хассан
Остались в запасе
Уэска
Спортинг
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
4
Rubén Pulido
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
4
Rubén Pulido
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Уэска - Спортинг
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
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