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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Эспаньол
Спортинг - Эспаньол: обзор матча 28 октября 2023
Спортинг
28.10.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 13 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
33'
Х. Отеро
69'
В. Кампусано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эспаньол
Замена
К. Искьердос
️️️️
A. Pascanu
87'
Замена
К. Ривера
️️️️
Г. Кампос
87'
Желтая карточка
A. Pascanu
85'
84'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Желтая карточка
У. Джурджевич
83'
82'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Агуадо
78'
Пенальти не реализован!
М. Брейтуэйт
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Х. Отеро
77'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
В. Кампусано
76'
Желтая карточка
Х. Анхель
75'
70'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
70'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Х. Грагера
ГОЛ! 2:0!
В. Кампусано
Пас отдал
Х. Хассан
69'
Замена
Д. Варан
️️️️
Р. Меса
67'
58'
Желтая карточка
Х. Пуадо
55'
Замена
Н. Меламед
️️️️
П. Милья
Желтая карточка
Г. Кампос
54'
46'
Замена
В. Руис
️️️️
Л. Кабрера
Желтая карточка
Р. Пьер
45'
+3
34'
Желтая карточка
О. Хиль
Желтая карточка
Х. Отеро
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Отеро
Пас отдал
В. Кампусано
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Marc Jurado
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-1-4
1
Янес
3
Анхель
44
Пьер
44
Инсуа
16
Меса
7
Кампос
23
Хассан
5
9
Кампусано
19
Отеро
28
4-2-3-1
1
Пачеко
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
18
Агуадо
20
Грагера
17
Каррерас
11
Милья
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
5
24
Искьердос
24
Искьердос
5
16
Меса
40
Варан
40
Варан
16
Меса
7
Кампос
17
Ривера
17
Ривера
7
Кампос
9
Кампусано
11
Кейпо
11
Кейпо
9
Кампусано
19
Отеро
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Отеро
6
Кабрера
4
Руис
4
Руис
6
Кабрера
20
Грагера
8
Экспозито
8
Экспозито
20
Грагера
11
Милья
10
Меламед
10
Меламед
11
Милья
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
18
Агуадо
17
Кейта
17
Кейта
18
Агуадо
Остались в запасе
Спортинг
Эспаньол
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Marc Jurado
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Marc Jurado
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Спортинг - Эспаньол
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Эль Молинон
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