Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Спортинг
Леганес - Спортинг: обзор матча 18 мая 2024
Леганес
18.05.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 40 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
17'
М. де ла Фуэнте
77'
С. Сиссе
53'
Г. Росас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Спортинг
Желтая карточка
Х. Саэнс
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
К. Искьердос
87'
Желтая карточка
Г. Росас
Желтая карточка
L. Perea
85'
Замена
А. Ньом
️️️️
Х. Чикко
83'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
И. Нею
83'
Замена
L. Perea
️️️️
М. де ла Фуэнте
83'
81'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
Х. Мирамон
81'
80'
Замена
Д. Зарфино
️️️️
М. Гонсалес
80'
Замена
Р. Меса
️️️️
К. Ривера
80'
Замена
Г. Кампос
️️️️
Ф. Вильяльба
ГОЛ! 2:1!
С. Сиссе
Пас отдал
Ф. Портильо
77'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Х. Крус
69'
63'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Х. Хассан
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Н. Джуара
59'
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Росас
Пас отдал
К. Ривера
49'
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
И. Нею
45'
+1
39'
Желтая карточка
Р. Пьер
ГОЛ! 1:0!
М. де ла Фуэнте
17'
8'
Замена
К. Ривера
️️️️
I. Mendez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
42
Koke Mota
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
11
Дани Кейпо
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Конде
15
Франкеса
23
Саэнс
55
Гонсалес
21
Мирамон
91
Нею
14
Чикко
7
Джуара
19
Крус
20
Портильо
24
де ла Фуэнте
3-2-1-1-3
1
Янес
5
Санчес
24
Искьердос
44
Пьер
2
Росас
3
Анхель
21
Вильяльба
23
Хассан
9
Гонсалес
19
Отеро
28
14
Чикко
12
Ньом
12
Ньом
14
Чикко
91
Нею
5
Брашанац
5
Брашанац
91
Нею
19
Крус
8
Сиссе
8
Сиссе
19
Крус
24
де ла Фуэнте
6
6
24
де ла Фуэнте
7
Джуара
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Джуара
Ривера
16
Меса
16
Меса
Ривера
9
Гонсалес
2
Зарфино
2
Зарфино
9
Гонсалес
28
17
Ривера
17
Ривера
28
21
Вильяльба
7
Кампос
7
Кампос
21
Вильяльба
23
Хассан
11
Кейпо
11
Кейпо
23
Хассан
Остались в запасе
Леганес
Спортинг
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Леганес - Спортинг
4
5
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Нарушения
13
11
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
Мората нашел новый клуб
28 августа
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+