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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Спортинг
Тенерифе - Спортинг: обзор матча 20 января 2024
Тенерифе
20.01.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 23 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
23'
А. Корредера
44'
Г. Кампос
85'
Д. Кейпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Спортинг
Желтая карточка
Э. Гальего
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кейпо
82'
Желтая карточка
У. Джурджевич
81'
Желтая карточка
Х. Анхель
80'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Х. Хассан
75'
Желтая карточка
Х. Хассан
71'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
Замена
В. Рубио
️️️️
Y. Rahmani
71'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Анхель
63'
Замена
T.
️️️️
Р. Лопес
63'
61'
Замена
Х. Анхель
️️️️
P. Garcia
Желтая карточка
С. Гонсалес
58'
46'
Замена
Г. Росас
️️️️
A. Pascanu
46'
Замена
I. Mendez
️️️️
Р. Меса
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кампос
Пас отдал
Х. Отеро
ГОЛ! 1:0!
А. Корредера
Пас отдал
Ф. Медрано
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
42
Brian Mahugo
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
20
Teto
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
28
Ignacio Mendez
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-1-2-3
12
Сориано
3
Медрано
24
Амо
6
Гонсалес
22
14
Корредера
12
Лопес
19
Крус
9
Анхель
19
4
2-2-2-4
1
Янес
44
Пьер
24
Искьердос
16
Меса
17
Ривера
23
Хассан
7
Кампос
9
Кампусано
19
Отеро
3
5
12
Лопес
20
20
12
Лопес
19
20
Рубио
20
Рубио
19
9
Анхель
18
Гальего
18
Гальего
9
Анхель
3
3
Анхель
3
Анхель
3
5
2
Росас
2
Росас
5
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
16
Меса
28
28
16
Меса
23
Хассан
32
Джурджевич
32
Джурджевич
23
Хассан
Остались в запасе
Тенерифе
Спортинг
1
Tomeu Nadal
ВР
42
Brian Mahugo
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
42
Brian Mahugo
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Тенерифе - Спортинг
2
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
14
Офсайды
3
5
Количество передач
367
357
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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