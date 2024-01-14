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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Уэска
Спортинг - Уэска: обзор матча 14 января 2024
Спортинг
14.01.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 22 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Уэска
89'
Желтая карточка
А. Фернандес
Желтая карточка
Н. Мартин
80'
Желтая карточка
Д. Санчес
78'
Замена
Н. Мартин
️️️️
К. Ривера
77'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Г. Кампос
76'
70'
Замена
E. Lombardo
️️️️
H. Vallejo
Замена
У. Джурджевич
️️️️
В. Кампусано
70'
64'
Замена
J. Mier
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Г. Росас
️️️️
A. Pascanu
62'
53'
Замена
К. Хашимото
️️️️
I. Kortajarena
51'
Желтая карточка
I. Kortajarena
46'
Замена
Х. Ньето
️️️️
С. Обенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Спортинг
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
3-2-2-3
1
Янес
3
Анхель
44
Пьер
5
Санчес
16
Меса
17
Ривера
7
Кампос
23
Хассан
19
Отеро
9
Кампусано
5
3-2-1-4
25
Фернандес
15
5
Пулидо
5
Бласко
23
10
24
Мартинес
3
80
20
Обенг
11
Муньос
5
2
Росас
2
Росас
5
7
Кампос
21
Вильяльба
21
Вильяльба
7
Кампос
17
Ривера
6
Мартин
6
Мартин
17
Ривера
9
Кампусано
32
Джурджевич
32
Джурджевич
9
Кампусано
20
Обенг
2
Ньето
2
Ньето
20
Обенг
10
42
Хашимото
42
Хашимото
10
80
7
7
80
24
Мартинес
6
6
24
Мартинес
Остались в запасе
Спортинг
Уэска
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Спортинг - Уэска
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
572
333
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Эль Молинон
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