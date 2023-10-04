Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Эльче
Спортинг - Эльче: обзор матча 04 октября 2023
Спортинг
04.10.2023, среда, 22:30
Испания. Сегунда, 9 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
31'
Г. Кампос
41'
A. Pascanu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эльче
Замена
Д. Варан
️️️️
Р. Меса
90'
+1
Замена
Г. Росас
️️️️
Х. Хассан
76'
Замена
I. Mendez
️️️️
К. Ривера
76'
74'
Замена
Л. Бланко
️️️️
Фидель
73'
Замена
Р. Гути
️️️️
C. Salvador
Замена
В. Кампусано
️️️️
Х. Отеро
70'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
70'
64'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
Т. Моренте
46'
Замена
А. Фебас
️️️️
П. Бигас
46'
Замена
С. Леон
️️️️
Хосан
ГОЛ! 2:0!
A. Pascanu
41'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кампос
Пас отдал
P. Garcia
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
17
Хосан
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
3-3-1-4
1
Янес
24
Искьердос
44
Пьер
88
16
Меса
17
Ривера
7
Кампос
23
Хассан
5
3
19
Отеро
32
Джурджевич
3-2-3-2
8
Сан Роман
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
4
Мартин
2
Гаспар
18
Клер
20
Плано
20
Моренте
10
Фидель
10
17
Хосан
23
Хассан
2
Росас
2
Росас
23
Хассан
16
Меса
40
Варан
40
Варан
16
Меса
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
17
Ривера
28
28
17
Ривера
19
Отеро
9
Кампусано
9
Кампусано
19
Отеро
10
Фидель
3
Бланко
3
Бланко
10
Фидель
10
10
Гути
10
Гути
10
6
Бигас
14
Фебас
14
Фебас
6
Бигас
20
Моренте
4
Мендоса
4
Мендоса
20
Моренте
17
Хосан
11
Леон
11
Леон
17
Хосан
Остались в запасе
Спортинг
Эльче
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Спортинг - Эльче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Новости команд
Все
Спортинг
Эльче
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+