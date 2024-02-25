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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Спортинг
Бургос - Спортинг: обзор матча 25 февраля 2024
Бургос
25.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 28 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
29'
Р. Пьер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Спортинг
Желтая карточка
Х. Монтиэль
90'
+2
Пенальти не реализован!
Х. Монтиэль
84'
Замена
А. Мартин
️️️️
К. Санчес
82'
Желтая карточка
К. Санчес
81'
76'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Г. Кампос
76'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Р. Пьер
Желтая карточка
Матос
75'
Желтая карточка
А. Арройо
72'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
72'
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
65'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
М. Атьенса
65'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
63'
58'
Замена
Х. Анхель
️️️️
P. Garcia
Желтая карточка
М. Атьенса
57'
55'
Желтая карточка
Х. Отеро
46'
Замена
Х. Отеро
️️️️
М. Гонсалес
46'
Замена
Р. Меса
️️️️
Д. Варан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Пьер
29'
25'
Желтая карточка
I. Mendez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
28
Ignacio Mendez
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
22
Мумо Муньос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Спортинг
3
Хосе Анхель
ЛЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
37
Cristian Acerete
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
3-3-1-3
13
Каро
3
Матос
18
12
Арройо
22
Санкрис
20
Атьенса
10
16
Санчес
4
Эльхесабаль
21
14
Ниньо
4-2-1-3
13
Жоэль
2
Росас
44
Инсуа
44
Пьер
5
Санчес
40
Варан
21
Вильяльба
7
Кампос
28
3
9
Гонсалес
20
Атьенса
8
Сьерра
8
Сьерра
20
Атьенса
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
16
Санчес
16
Мартин
16
Мартин
16
Санчес
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
3
3
Анхель
3
Анхель
3
40
Варан
16
Меса
16
Меса
40
Варан
7
Кампос
23
Хассан
23
Хассан
7
Кампос
44
Пьер
32
Джурджевич
32
Джурджевич
44
Пьер
9
Гонсалес
19
Отеро
19
Отеро
9
Гонсалес
Остались в запасе
Бургос
Спортинг
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
88
Axel Bamba
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
37
Cristian Acerete
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
88
Axel Bamba
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
37
Cristian Acerete
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Бургос - Спортинг
6
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
7
Офсайды
0
1
Количество передач
318
512
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Эль Плантио
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