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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Спортинг
Леванте - Спортинг: обзор матча 10 марта 2024
Леванте
10.03.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 30 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
59'
А. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Спортинг
Замена
О. Рей
️️️️
К. Альварес
89'
Красная карточка
Г. Кочорашвили
86'
Замена
А. Кантеро
️️️️
И. Ромеро
83'
80'
Желтая карточка
Н. Мартин
78'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Х. Отеро
Замена
Д. Гомес
️️️️
Фабрисио
72'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
С. Лосано
72'
70'
Замена
Г. Росас
️️️️
П. Инсуа
70'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Ф. Вильяльба
Желтая карточка
К. Альварес
64'
63'
Замена
Р. Пьер
️️️️
A. Pascanu
63'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Г. Кампос
ГОЛ! 1:0!
А. Муньос
59'
Желтая карточка
А. Муньос
50'
Замена
Н. Мараш
️️️️
С. Поштиго
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
29
Alejandro Lozano
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
3-2-3-2
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
21
Поштиго
3
Муньос
18
Мартинес
21
Лосано
21
Гарсия
8
Альварес
7
Бруге
23
Фабрисио
9
Ромеро
3-2-2-3
1
Янес
5
Санчес
44
Инсуа
3
Анхель
6
Мартин
21
Вильяльба
23
Хассан
7
Кампос
28
5
19
Отеро
8
Альварес
20
Рей
20
Рей
8
Альварес
21
Поштиго
15
Мараш
15
Мараш
21
Поштиго
21
Лосано
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
21
Лосано
9
Ромеро
21
Кантеро
21
Кантеро
9
Ромеро
23
Фабрисио
99
Гомес
99
Гомес
23
Фабрисио
5
44
Пьер
44
Пьер
5
44
Инсуа
2
Росас
2
Росас
44
Инсуа
21
Вильяльба
11
Кейпо
11
Кейпо
21
Вильяльба
7
Кампос
9
Гонсалес
9
Гонсалес
7
Кампос
19
Отеро
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Отеро
Остались в запасе
Леванте
Спортинг
25
Жоан Фемениас
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Леванте - Спортинг
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
9
Офсайды
2
1
Количество передач
355
484
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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