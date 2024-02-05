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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Спортинг
Сарагоса - Спортинг: обзор матча 05 февраля 2024
Сарагоса
05.02.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 25 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
39'
К. Искьердос (АГ)
66'
М. Меса
70'
F. Serrano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Спортинг
90'
+5
Желтая карточка
Г. Кампос
Замена
М. Вальехо
️️️️
В. Мольехо
82'
82'
Замена
Д. Варан
️️️️
К. Ривера
Замена
Q. Lecoeuche
️️️️
А. Зедадка
82'
79'
Замена
К. Жоэль
️️️️
Р. Янес
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
72'
Замена
Х. Валера
️️️️
М. Меса
72'
72'
Замена
Р. Меса
️️️️
I. Mendez
72'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
У. Джурджевич
72'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Х. Хассан
ГОЛ! 3:0!
F. Serrano
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Меса
66'
Замена
Х. Грау
️️️️
Р. Гути
56'
Желтая карточка
В. Мольехо
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Искьердос
39'
36'
Желтая карточка
К. Ривера
15'
Желтая карточка
Х. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
(К)
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
16
F. Serrano
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сарагоса
40
Carlos Calavia
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
32
Hugo Barrachina
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
6
Моуриньо
22
Лопес
16
Франкес
80
Зедадка
10
Гути
20
Мойя
11
Меса
11
Мольехо
20
Асон
16
3-1-2-4
1
Янес
24
Искьердос
44
Пьер
3
Анхель
17
Ривера
23
Хассан
7
Кампос
28
19
Отеро
32
Джурджевич
5
10
Гути
16
Грау
16
Грау
10
Гути
11
Мольехо
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Мольехо
80
Зедадка
13
13
80
Зедадка
11
Меса
11
Валера
11
Валера
11
Меса
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
1
Янес
13
Жоэль
13
Жоэль
1
Янес
23
Хассан
21
Вильяльба
21
Вильяльба
23
Хассан
17
Ривера
40
Варан
40
Варан
17
Ривера
28
16
Меса
16
Меса
28
32
Джурджевич
9
Гонсалес
9
Гонсалес
32
Джурджевич
Остались в запасе
Сарагоса
Спортинг
40
Carlos Calavia
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
32
Hugo Barrachina
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
5
Диего Санчес
ЛЗ
6
Начо Мартин
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
40
Carlos Calavia
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
32
Hugo Barrachina
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
5
Диего Санчес
ЛЗ
6
Начо Мартин
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Сарагоса - Спортинг
1
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
6
Офсайды
2
0
Количество передач
317
430
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
La Romareda, Saragossa
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