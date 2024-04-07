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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Спортинг
Мирандес - Спортинг: обзор матча 07 апреля 2024
Мирандес
07.04.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 34 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
28'
J. María Alcedo
4'
I. Mendez
57'
I. Mendez
73'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Спортинг
90'
+1
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Х. Отеро
84'
Замена
Р. Меса
️️️️
Н. Мартин
Замена
M. Lachuer
️️️️
Тачи
79'
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Гонсалес
Пас отдал
Р. Пьер
67'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
У. Джурджевич
67'
Замена
Г. Росас
️️️️
Х. Хассан
57'
ГОЛ! 1:2!
I. Mendez
Пас отдал
Х. Анхель
Желтая карточка
К. Мартин
56'
46'
Замена
Г. Кампос
️️️️
К. Ривера
45'
+5
Желтая карточка
У. Джурджевич
Желтая карточка
Д. Гомес
39'
Желтая карточка
D. Verdasca
36'
Пенальти не реализован!
К. Мартин
35'
ГОЛ! 1:1!
J. María Alcedo
28'
4'
ГОЛ! 0:1!
I. Mendez
Пас отдал
У. Джурджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
(К)
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Мирандес
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
11
Дани Кейпо
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-2-1-3
1
3
5
Тачи
3
42
Гомес
22
Барсия
10
Рейна
27
ла Гумина
77
Мартин
7
Чайра
4-2-1-3
1
Янес
5
Санчес
44
Пьер
44
Инсуа
3
Анхель
17
Ривера
6
Мартин
23
Хассан
32
Джурджевич
19
Отеро
28
5
Тачи
6
6
5
Тачи
23
Хассан
2
Росас
2
Росас
23
Хассан
6
Мартин
16
Меса
16
Меса
6
Мартин
17
Ривера
7
Кампос
7
Кампос
17
Ривера
19
Отеро
11
Кейпо
11
Кейпо
19
Отеро
32
Джурджевич
9
Гонсалес
9
Гонсалес
32
Джурджевич
Остались в запасе
Мирандес
Спортинг
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
13
Кристиан Жоэль
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Мирандес - Спортинг
3
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
341
508
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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