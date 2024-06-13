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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Спортинг
Эспаньол - Спортинг: обзор матча 13 июня 2024
Эспаньол
13.06.2024, четверг, 22:00
Испания. Сегунда, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Спортинг
90'
+1
Желтая карточка
У. Джурджевич
Красная карточка
О. Эль-Хилали
90'
+1
Замена
С. Санчес
️️️️
П. Милья
75'
Замена
А. Агуадо
️️️️
К. Баре
75'
72'
Замена
I. Mendez
️️️️
Р. Меса
72'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Х. Хассан
67'
Желтая карточка
Ф. Вильяльба
66'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Г. Кампос
Замена
Б. Оливан
️️️️
Н. Меламед
63'
59'
Замена
В. Кампусано
️️️️
М. Гонсалес
59'
Замена
Р. Пьер
️️️️
К. Ривера
37'
Желтая карточка
К. Ривера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
(К)
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
3
P. Garcia
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3-2-3-2
1
Гарсия
20
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Грагера
88
Баре
11
Милья
7
Пуадо
17
Каррерас
22
Брейтуэйт
10
Меламед
3-2-2-3
1
Янес
2
Росас
44
Инсуа
5
Санчес
16
Меса
17
Ривера
23
Хассан
7
Кампос
19
Отеро
9
Гонсалес
3
10
Меламед
5
Оливан
5
Оливан
10
Меламед
88
Баре
18
Агуадо
18
Агуадо
88
Баре
11
Милья
25
Санчес
25
Санчес
11
Милья
17
Ривера
44
Пьер
44
Пьер
17
Ривера
7
Кампос
21
Вильяльба
21
Вильяльба
7
Кампос
16
Меса
28
28
16
Меса
23
Хассан
32
Джурджевич
32
Джурджевич
23
Хассан
9
Гонсалес
9
Кампусано
9
Кампусано
9
Гонсалес
Остались в запасе
Эспаньол
Спортинг
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эспаньол - Спортинг
1
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
16
Офсайды
2
2
Количество передач
393
420
Сейвы
3
6
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
8
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Стейдж Фронт
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