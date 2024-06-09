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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Эспаньол
Спортинг - Эспаньол: обзор матча 09 июня 2024
Спортинг
09.06.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Эспаньол
88'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эспаньол
90'
+7
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
90'
+2
Желтая карточка
Л. Кабрера
90'
Красная карточка
С. Гомес
88'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
М. Брейтуэйт
Замена
I. Mendez
️️️️
Р. Меса
85'
Замена
Д. Варан
️️️️
Х. Хассан
85'
78'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Н. Меламед
Желтая карточка
В. Кампусано
74'
70'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Желтая карточка
Г. Росас
67'
67'
Желтая карточка
Б. Оливан
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Г. Кампос
67'
Замена
В. Кампусано
️️️️
М. Гонсалес
67'
Замена
К. Ривера
️️️️
Р. Пьер
59'
57'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
57'
Замена
Б. Оливан
️️️️
П. Милья
50'
Желтая карточка
Х. Грагера
Желтая карточка
Р. Меса
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Янес
5
Санчес
44
Инсуа
44
Пьер
3
Анхель
2
Росас
16
Меса
7
Кампос
23
Хассан
19
Отеро
9
Гонсалес
3-2-3-2
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
20
Калеро
20
Грагера
88
Баре
17
Каррерас
11
Милья
10
Меламед
22
Брейтуэйт
7
Пуадо
23
Хассан
40
Варан
40
Варан
23
Хассан
7
Кампос
21
Вильяльба
21
Вильяльба
7
Кампос
44
Пьер
17
Ривера
17
Ривера
44
Пьер
9
Гонсалес
9
Кампусано
9
Кампусано
9
Гонсалес
16
Меса
28
28
16
Меса
11
Милья
5
Оливан
5
Оливан
11
Милья
10
Меламед
18
Агуадо
18
Агуадо
10
Меламед
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
Остались в запасе
Спортинг
Эспаньол
13
Кристиан Жоэль
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
12
Gastón Valles
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Спортинг - Эспаньол
3
1
5
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
0
5
Нарушения
8
15
Офсайды
3
1
Количество передач
387
457
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Эль Молинон
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