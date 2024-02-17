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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Вальядолид
Спортинг - Вальядолид: обзор матча 17 февраля 2024
Спортинг
17.02.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 27 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
51'
Х. Анхель
27'
А. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Вальядолид
Желтая карточка
Н. Мартин
90'
+2
90'
+2
Замена
М. Андре
️️️️
С. Юрич
Замена
Н. Мартин
️️️️
I. Mendez
84'
Замена
P. Garcia
️️️️
Ф. Вильяльба
84'
79'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Силла
79'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Биук
Замена
E. Lozano
️️️️
У. Джурджевич
79'
71'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
В. Месегер
64'
Желтая карточка
В. Месегер
Желтая карточка
Д. Кейпо
62'
Замена
Д. Варан
️️️️
Р. Меса
62'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Д. Кейпо
62'
60'
Желтая карточка
А. Ндиайе
ГОЛ! 1:1!
Х. Анхель
Пас отдал
Р. Меса
51'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Ндиайе
Пас отдал
М. Силла
Желтая карточка
У. Джурджевич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Спортинг
2
Гилье Росас
ПЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
27
A. Oyon
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
20
Esteban Lozano
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-2-1-3
13
Жоэль
5
Санчес
44
Пьер
44
Инсуа
3
Анхель
21
Вильяльба
16
Меса
11
Кейпо
32
Джурджевич
19
Отеро
28
4-1-2-2-1
1
Масип
2
Роша
22
Бойомо
5
Таррега
2
Перес
24
Юрич
6
Мончу
23
Месегер
79
Биук
21
Ндиайе
14
Силла
16
Меса
40
Варан
40
Варан
16
Меса
28
6
Мартин
6
Мартин
28
11
Кейпо
23
Хассан
23
Хассан
11
Кейпо
21
Вильяльба
3
3
21
Вильяльба
32
Джурджевич
20
20
32
Джурджевич
23
Месегер
17
де ла Хос
17
де ла Хос
23
Месегер
14
Силла
29
Кенеди
29
Кенеди
14
Силла
79
Биук
21
Негредо
21
Негредо
79
Биук
24
Юрич
10
Андре
10
Андре
24
Юрич
Остались в запасе
Спортинг
Вальядолид
27
A. Oyon
ЦФ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
26
Florantin Bloch
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Андре Феррейра
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
27
A. Oyon
ЦФ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
26
Florantin Bloch
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Спортинг - Вальядолид
3
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
9
12
Офсайды
3
0
Количество передач
412
426
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Эль Молинон
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