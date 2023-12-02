Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Спортинг
Картахена - Спортинг: обзор матча 02 декабря 2023
Картахена
02.12.2023, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 18 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
79'
Х. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Спортинг
90'
+6
Желтая карточка
К. Искьердос
90'
+5
Желтая карточка
Х. Хассан
Замена
Г. Верду
️️️️
Х. Карлос
88'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Э. Эвел
84'
84'
Замена
I. Jeraldino
️️️️
Г. Кампос
Замена
У. Эмбалу
️️️️
И. Янссон
84'
ГОЛ! 1:0!
Х. Карлос
Пас отдал
Э. Эвел
79'
Замена
М. Рико
️️️️
Д. Мусто
72'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Х. Нарваэс
72'
68'
Замена
К. Ривера
️️️️
Р. Меса
67'
Замена
A. Pascanu
️️️️
П. Инсуа
Желтая карточка
Х. Карлос
65'
62'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Г. Росас
61'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Х. Отеро
43'
Желтая карточка
П. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
8
Эктор Эвел
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
28
Ignacio Mendez
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
31
Juan Sabater
ЦП
39
Diego de Pedro
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
3-3-1-3
13
Мартинес
14
Калеро
4
Алкала
3
Фонтан
8
Эвел
21
Янссон
22
Карлос
20
Искьердо
12
Нарваэс
18
Мусто
8
Муньос
3-2-2-3
1
Янес
44
Инсуа
24
Искьердос
44
Пьер
2
Росас
3
Анхель
16
Меса
7
Кампос
19
Отеро
32
Джурджевич
28
22
Карлос
5
Верду
5
Верду
22
Карлос
18
Мусто
17
Рико
17
Рико
18
Мусто
21
Янссон
11
Эмбалу
11
Эмбалу
21
Янссон
8
Эвел
7
Феррейро
7
Феррейро
8
Эвел
12
Нарваэс
9
Ортуньо
9
Ортуньо
12
Нарваэс
16
Меса
17
Ривера
17
Ривера
16
Меса
2
Росас
23
Хассан
23
Хассан
2
Росас
44
Инсуа
5
5
44
Инсуа
19
Отеро
21
Вильяльба
21
Вильяльба
19
Отеро
7
Кампос
20
20
7
Кампос
Остались в запасе
Картахена
Спортинг
13
Raúl Lizoain
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
39
Diego de Pedro
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
39
Diego de Pedro
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Картахена - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Lopez Toca, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Новости команд
Все
Картахена
Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+