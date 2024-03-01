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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Альбасете
Спортинг - Альбасете: обзор матча 01 марта 2024
Спортинг
01.03.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 29 тур
2 : 1
Завершен
Альбасете
14'
Х. Анхель
62'
Х. Отеро
34'
A. Medina Delgado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Альбасете
84'
Замена
А. Пачеко
️️️️
М. Фустер
84'
Замена
S. Shashoua
️️️️
Д. Эскриче
80'
Желтая карточка
R. Marchán
Замена
P. Garcia
️️️️
Х. Анхель
77'
Замена
Д. Варан
️️️️
Н. Мартин
77'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
Х. Хассан
77'
Замена
Р. Меса
️️️️
Г. Кампос
70'
68'
Замена
R. Marchán
️️️️
J. García
68'
Замена
А. Килес
️️️️
R. Rodriguez
ГОЛ! 2:1!
Х. Отеро
Пас отдал
Ф. Вильяльба
62'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
I. Mendez
57'
Желтая карточка
Х. Анхель
53'
41'
Красная карточка
A. Medina Delgado
40'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
И. Марин
34'
ГОЛ! 1:1!
A. Medina Delgado
Пас отдал
И. Марин
Желтая карточка
I. Mendez
22'
Желтая карточка
Г. Кампос
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель
Пас отдал
Г. Кампос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Кайки
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
14
R. Rodriguez
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Спортинг
44
Робер Пьер
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Rai Marchán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
3-2-2-3
13
Жоэль
3
Анхель
44
Инсуа
5
Санчес
6
Мартин
21
Вильяльба
7
Кампос
23
Хассан
19
Отеро
28
5
2-1-5
31
Вацлик
15
Кайки
33
Сильва
14
Фустер
7
2
Исаак
2
5
4
6
Мартин
40
Варан
40
Варан
6
Мартин
7
Кампос
16
Меса
16
Меса
7
Кампос
3
Анхель
3
3
3
Анхель
28
9
Гонсалес
9
Гонсалес
28
23
Хассан
32
Джурджевич
32
Джурджевич
23
Хассан
7
6
6
7
14
Фустер
6
Пачеко
6
Пачеко
14
Фустер
Эскриче
19
19
Эскриче
14
9
Килес
9
Килес
14
12
Марин
30
Эскриче
30
Эскриче
12
Марин
Остались в запасе
Спортинг
Альбасете
44
Робер Пьер
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
26
Florantin Bloch
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
44
Робер Пьер
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
26
Florantin Bloch
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Спортинг - Альбасете
3
1
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
8
12
Офсайды
1
3
Количество передач
576
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Эль Молинон
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