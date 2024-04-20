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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Спортинг
Эльче - Спортинг: обзор матча 20 апреля 2024
Эльче
20.04.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 36 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
28'
М. Эль-Гезуани
34'
Т. Моренте
67'
Х. Отеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Спортинг
Желтая карточка
М. Эль-Гезуани
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Х. Отеро
89'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
М. Дитуро
88'
88'
Желтая карточка
К. Искьердос
86'
Замена
Р. Меса
️️️️
I. Mendez
85'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Г. Кампос
Замена
О. Плано
️️️️
Н. Фернандес Меркау
76'
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Отеро
65'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Д. Санчес
Замена
Х. Салинас
️️️️
К. Клер
59'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
С. Бермехо
59'
49'
Желтая карточка
Р. Пьер
Замена
С. Каррейра
️️️️
Хосан
46'
46'
Замена
Х. Отеро
️️️️
У. Джурджевич
46'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
P. Garcia
45'
Желтая карточка
Д. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Т. Моренте
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Гезуани
28'
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
B. Garcés
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
18
Borja Garcés
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
3
P. Garcia
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
20
Esteban Lozano
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
4-2-3-1
1
Дитуро
18
Клер
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
2
Гаспар
18
Дональд
17
Бермехо
20
Моренте
8
Кастро
17
Хосан
18
3-2-1-4
1
Янес
24
Искьердос
44
Инсуа
44
Пьер
2
Росас
5
Санчес
7
Кампос
32
Джурджевич
9
Гонсалес
28
3
18
Клер
12
Салинас
12
Салинас
18
Клер
17
Хосан
5
Каррейра
5
Каррейра
17
Хосан
17
Бермехо
4
Мендоса
4
Мендоса
17
Бермехо
7
Фернандес Меркау
20
Плано
20
Плано
7
Фернандес Меркау
18
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
18
5
Санчес
3
Анхель
3
Анхель
5
Санчес
28
16
Меса
16
Меса
28
3
11
Кейпо
11
Кейпо
3
7
Кампос
23
Хассан
23
Хассан
7
Кампос
32
Джурджевич
19
Отеро
19
Отеро
32
Джурджевич
Остались в запасе
Эльче
Спортинг
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Кристиан Жоэль
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эльче - Спортинг
2
5
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
13
Офсайды
2
2
Количество передач
409
573
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Мартинес Валеро
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