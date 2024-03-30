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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Расинг
Спортинг - Расинг: обзор матча 30 марта 2024
Спортинг
30.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 33 тур
2 : 3
Завершен
Расинг
24'
У. Джурджевич
76'
Г. Кампос
63'
Х. Карлос Арана
88'
Х. Карлос Арана
90+10'
П. Фернандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Расинг
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 2:3!
П. Фернандес
Красная карточка
К. Искьердос
90'
+6
90'
Замена
К. Гренье
️️️️
Х. Карлос Арана
89'
Желтая карточка
Х. Карлос Арана
88'
ГОЛ! 2:2!
Х. Карлос Арана
Пас отдал
И. Моранте
87'
Замена
Р. Батурина
️️️️
Х. Мбула
87'
Замена
E. Zenitagoia
️️️️
А. Альдасоро
Желтая карточка
М. Гонсалес
79'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Г. Кампос
79'
Замена
Д. Варан
️️️️
I. Mendez
79'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кампос
76'
Желтая карточка
Д. Кейпо
71'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
У. Джурджевич
69'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Х. Хассан
69'
Желтая карточка
К. Искьердос
67'
Желтая карточка
К. Ривера
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
Х. Карлос Арана
Пас отдал
И. Моранте
Замена
К. Ривера
️️️️
Н. Мартин
59'
46'
Замена
И. Моранте
️️️️
Í. Sáinz-Maza
Желтая карточка
A. Pascanu
45'
40'
Желтая карточка
Í. Sáinz-Maza
Желтая карточка
Н. Мартин
32'
29'
Желтая карточка
Х. Санчес
26'
Желтая карточка
С. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
У. Джурджевич
24'
13'
Желтая карточка
М. Эрнандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
16
Ариц Альдасоро
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
(К)
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
20
Пеке Фернандес
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
29
Alejandro Lozano
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Расинг
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Иван Моранте
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
38
Neco Celorio
ЦП
16
Rubén
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
3-1-2-4
1
Янес
3
Анхель
24
Искьердос
44
Пьер
6
Мартин
7
Кампос
23
Хассан
5
28
19
Отеро
32
Джурджевич
3-3-2-2
13
Эскьета
16
Гарсия
5
Санчес
4
Эрнандо
16
Альдасоро
6
15
11
Мбула
10
Висенте
9
Арана
20
Фернандес
6
Мартин
17
Ривера
17
Ривера
6
Мартин
7
Кампос
21
Вильяльба
21
Вильяльба
7
Кампос
28
40
Варан
40
Варан
28
23
Хассан
11
Кейпо
11
Кейпо
23
Хассан
32
Джурджевич
9
Гонсалес
9
Гонсалес
32
Джурджевич
6
14
Моранте
14
Моранте
6
9
Арана
19
Гренье
19
Гренье
9
Арана
16
Альдасоро
20
20
16
Альдасоро
11
Мбула
9
Батурина
9
Батурина
11
Мбула
Остались в запасе
Спортинг
Расинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
38
Neco Celorio
ЦП
16
Rubén
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
Остались в запасе
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
38
Neco Celorio
ЦП
16
Rubén
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Спортинг - Расинг
6
1
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
18
Офсайды
3
0
Количество передач
441
392
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Эль Молинон
Посещаемость:
22972 из 25885 зрителей (88%)
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