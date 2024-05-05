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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Спортинг
Эспаньол - Спортинг: обзор матча 05 мая 2024
Эспаньол
05.05.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 38 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Спортинг
87'
Замена
Р. Меса
️️️️
I. Mendez
87'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
М. Гонсалес
Замена
К. Баре
️️️️
А. Агуадо
82'
Желтая карточка
Л. Кабрера
78'
74'
Желтая карточка
Г. Кампос
74'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Х. Хассан
Желтая карточка
Б. Оливан
73'
73'
Желтая карточка
Х. Хассан
Замена
Х. Ласо
️️️️
Х. Пуадо
67'
61'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Г. Кампос
50'
Желтая карточка
П. Инсуа
Желтая карточка
Х. Грагера
48'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
25'
5'
Желтая карточка
Р. Пьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
23
Хессем Хассан
ПВ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-2-2-2
1
Гарсия
5
Оливан
21
Гомес
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Грагера
18
Агуадо
7
Пуадо
17
Каррерас
12
22
Брейтуэйт
3-2-2-3
1
Янес
5
Санчес
44
Инсуа
44
Пьер
2
Росас
3
Анхель
23
Хассан
7
Кампос
9
Гонсалес
19
Отеро
28
18
Агуадо
88
Баре
88
Баре
18
Агуадо
7
Пуадо
16
Ласо
16
Ласо
7
Пуадо
7
Кампос
21
Вильяльба
21
Вильяльба
7
Кампос
28
16
Меса
16
Меса
28
23
Хассан
11
Кейпо
11
Кейпо
23
Хассан
9
Гонсалес
32
Джурджевич
32
Джурджевич
9
Гонсалес
Остались в запасе
Эспаньол
Спортинг
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
2
Джованни Зарфино
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эспаньол - Спортинг
4
4
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
20
11
Офсайды
5
3
Количество передач
337
326
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Стейдж Фронт
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