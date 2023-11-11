Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Аморебьета
Спортинг - Аморебьета: обзор матча 11 ноября 2023
Спортинг
11.11.2023, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 15 тур
1 : 1
Завершен
Аморебьета
61'
Г. Кампос
67'
Х. Гайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Аморебьета
Желтая карточка
К. Ривера
90'
+1
87'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Х. Морсильо
Замена
У. Джурджевич
️️️️
I. Mendez
86'
Замена
К. Ривера
️️️️
Р. Меса
76'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Х. Хассан
76'
75'
Замена
J. Mier
️️️️
D. Lasure
75'
Замена
E. Moran
️️️️
К. Сибо
67'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гайя
ГОЛ! 1:0!
Г. Кампос
Пас отдал
Г. Росас
61'
Замена
Г. Росас
️️️️
A. Pascanu
60'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
В. Кампусано
60'
53'
Желтая карточка
М. Эрнандо
22'
Желтая карточка
D. Lasure
17'
Желтая карточка
К. Сибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Кваси Сибо
ЦП
6
R. Edwards
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
3-2-1-4
1
Янес
3
Анхель
44
Пьер
44
Инсуа
16
Меса
7
Кампос
23
Хассан
5
28
19
Отеро
9
Кампусано
3-2-1-1-3
1
Куньят
24
Гайя
35
Гаррета
17
15
Нуньес
4
Эрнандо
6
Сибо
7
Морсильо
6
Карбонель
19
Авилес
6
5
2
Росас
2
Росас
5
16
Меса
17
Ривера
17
Ривера
16
Меса
23
Хассан
11
Кейпо
11
Кейпо
23
Хассан
28
32
Джурджевич
32
Джурджевич
28
9
Кампусано
21
Вильяльба
21
Вильяльба
9
Кампусано
17
2
2
17
7
Морсильо
14
Эрасо
14
Эрасо
7
Морсильо
6
Сибо
8
8
6
Сибо
Остались в запасе
Спортинг
Аморебьета
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Unai Marino
ВР
25
Josué Dorrio
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
25
Josué Dorrio
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Аморебьета
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Аморебьета
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+