Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Расинг де Феррол
Спортинг - Расинг де Феррол: обзор матча 28 января 2024
Спортинг
28.01.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 24 тур
1 : 2
Завершен
Расинг де Феррол
52'
К. Искьердос
71'
А. Хименес
90+6'
S. Merino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Расинг де Феррол
Желтая карточка
Х. Отеро
90'
+9
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
S. Merino
90'
+1
Желтая карточка
А. Хименес
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
К. Ривера
90'
80'
Замена
С. Куберо
️️️️
N. Sánchez
79'
Замена
S. Merino
️️️️
Н. Серрано
Замена
Н. Мартин
️️️️
I. Mendez
76'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
76'
75'
Замена
А. Мартин
️️️️
Э. Пена
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Хименес
Пас отдал
N. Sánchez
67'
Замена
Н. Серрано
️️️️
Х. Сене
63'
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
М. Гонсалес
️️️️
В. Кампусано
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Искьердос
Пас отдал
Р. Пьер
52'
45'
+3
Желтая карточка
Х. Сене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
(К)
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
29
Alejandro Lozano
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
4-1-2-3
1
Янес
3
Анхель
24
Искьердос
44
Пьер
2
Росас
17
Ривера
7
Кампос
23
Хассан
9
Кампусано
19
Отеро
28
4-1-5
13
2
Дельмас
14
15
Кастро
16
Дельгадо
8
Пена
14
Лосада
16
Мансанара
10
Сене
23
20
Хименес
17
Ривера
21
Вильяльба
21
Вильяльба
17
Ривера
28
6
Мартин
6
Мартин
28
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
9
Кампусано
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Кампусано
8
Пена
4
Мартин
4
Мартин
8
Пена
10
Сене
22
Серрано
22
Серрано
10
Сене
23
2
Куберо
2
Куберо
23
Серрано
9
9
Серрано
Остались в запасе
Спортинг
Расинг де Феррол
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Спортинг - Расинг де Феррол
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
18
Офсайды
0
1
Количество передач
502
350
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Расинг де Феррол
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+