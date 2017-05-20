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Карлос Кастро
Статистика
Карлос Кастро - статистика
Завершил карьеру
1 июня 1995 (31)
#16 | Нападающий
177 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
23
4
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2 : 2
20.05.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
0 : 1
14.05.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
1 : 0
06.05.2017
Лас-Пальмас
1' - 45'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
3 : 1
28.04.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
1 : 1
25.04.2017
Эспаньол
68' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 2
22.04.2017
Спортинг
70' - 90'
81'
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
2 : 3
15.04.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
10.04.2017
Спортинг
1' - 59'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0 : 1
05.04.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 0
02.04.2017
Спортинг
1' - 72'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
1' - 80'
67'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 1
05.03.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
6 : 1
01.03.2017
Спортинг
1' - 90'
21'
45'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1 : 1
26.02.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 4
18.02.2017
Атлетико
76' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
0 : 2
12.02.2017
Спортинг
79' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Спортинг
2 : 4
05.02.2017
Алавес
62' - 90'
90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
29.01.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
76' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 3
15.01.2017
Эйбар
1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
81' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1 : 3
20.11.2016
Реал Сосьедад
60' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3 : 2
04.11.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 1
29.10.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 0
22.10.2016
Спортинг
1' - 74'
Испания. Примера, 8 тур
Спортинг
1 : 2
16.10.2016
Валенсия
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 5
24.09.2016
Барселона
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
21.09.2016
Спортинг
75' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
5 : 0
17.09.2016
Спортинг
69' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 1
11.09.2016
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
28.08.2016
Спортинг
80' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Спортинг
2 : 1
21.08.2016
Атлетик
84' - 90'
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