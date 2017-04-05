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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Малага
Спортинг - Малага: обзор матча 05 апреля 2017
Спортинг
05.04.2017, среда, 21:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Малага
40'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Малага
90'
+4
Желтая карточка
Хуанпи
88'
Замена
Шарлес
️️️️
С. Рамирес
Желтая карточка
Х. Мере
86'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Касес
83'
Желтая карточка
Бурги
80'
75'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Кеко
Замена
В. Родригес
️️️️
К. Кармона
73'
70'
Желтая карточка
Кеко
68'
Замена
Хуанпи
️️️️
М. Сантос
Замена
Д. Нди
️️️️
Л. Траоре
61'
58'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
45'
Желтая карточка
С. Рамирес
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамирес
Пас отдал
Кеко
21'
Желтая карточка
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
16
Карлос Кастро
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Кеко
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
33
Кристиан Сальвадор
ЦП
20
Дани Нди
АП
26
Пабло Фернандес
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
4-3-1-2
25
Куэльяр
15
Канелья
11
Лора
3
Бабен
22
Мере
10
Касес
6
Альварес
14
Кармона
18
Бурги
90
Траоре
16
Кастро
4-3-1-2
13
Камени
23
Эрнандес
16
Рикка
16
Росалес
3
Льоренте
20
Кеко
4
Камачо
5
Кастро
8
Форнальс
27
Сантос
19
Рамирес
14
Кармона
8
Родригес
8
Родригес
14
Кармона
10
Касес
26
Фернандес
26
Фернандес
10
Касес
90
Траоре
20
Нди
20
Нди
90
Траоре
20
Кеко
10
Онтиверос
10
Онтиверос
20
Кеко
27
Сантос
10
Хуанпи
10
Хуанпи
27
Сантос
19
Рамирес
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Рамирес
Остались в запасе
Спортинг
Малага
33
Кристиан Сальвадор
ЦП
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Остались в запасе
33
Кристиан Сальвадор
ЦП
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Спортинг - Малага
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эль Молинон
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