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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Барселона
Спортинг - Барселона: обзор матча 24 сентября 2016
Спортинг
24.09.2016, суббота, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
29'
Л. Суарес
32'
Рафинья
81'
Неймар
85'
А. Туран
88'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона
88'
ГОЛ! 0:5!
Неймар
Пас отдал
Д. Суарес
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
86'
85'
ГОЛ! 0:4!
А. Туран
Пас отдал
С. Роберто
81'
ГОЛ! 0:3!
Неймар
Замена
Ж. Бабен
️️️️
В. Родригес
77'
Вторая желтая
А. Лора
74'
72'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
69'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Бускетс
Замена
Д. Нди
️️️️
М. Гомес
68'
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Чоп
68'
32'
ГОЛ! 0:2!
Рафинья
Пас отдал
С. Роберто
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Туран
Желтая карточка
А. Лора
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Андре Гомеш
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
12
Рафинья
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-2-3-1
25
Куэльяр
22
Мере
45
Аморебиета
11
Лора
16
Кастельяно
10
Касес
6
Альварес
18
Бурги
8
Родригес
16
Гомес
9
Чоп
3-4-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
22
Матье
12
Динь
20
Гомеш
66
Туран
5
Бускетс
6
Роберто
10
Неймар
12
Рафинья
9
Суарес
8
Родригес
3
Бабен
3
Бабен
8
Родригес
16
Гомес
20
Нди
20
Нди
16
Гомес
9
Чоп
16
Кастро
16
Кастро
9
Чоп
5
Бускетс
4
Суарес
4
Суарес
5
Бускетс
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
Остались в запасе
Спортинг
Барселона
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Спортинг - Барселона
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эль Молинон
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