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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетико
Спортинг - Атлетико: обзор матча 18 февраля 2017
Спортинг
18.02.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 4
Завершен
Атлетико
49'
С. Альварес
46'
Я. Карраско
80'
К. Гамейро
81'
К. Гамейро
85'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетико
85'
ГОЛ! 1:4!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
В. Родригес
️️️️
Бурги
84'
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Гомес
84'
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Гамейро
Пас отдал
Т. Парти
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
К. Кастро
️️️️
Л. Траоре
76'
72'
Желтая карточка
Т. Парти
68'
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
62'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
62'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
М. Весга
57'
ГОЛ! 1:1!
С. Альварес
Пас отдал
Бурги
49'
46'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карраско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
5
Дуглас
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Куэльяр
22
Мере
45
Аморебиета
15
Канелья
16
Кастельяно
6
Весга
6
Альварес
5
Дуглас
18
Бурги
16
Гомес
90
Траоре
4-2-2-2
13
Мойя
24
Врсалько
21
Эрнандес
15
Савич
16
Луис
14
Габи
6
Коке
10
Корреа
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
18
Бурги
8
Родригес
8
Родригес
18
Бурги
90
Траоре
16
Кастро
16
Кастро
90
Траоре
16
Гомес
9
Чоп
9
Чоп
16
Гомес
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
10
Корреа
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Корреа
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
Остались в запасе
Спортинг
Атлетико
30
Оскар Вальей
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
12
Кайо Энрике
ЛЗ
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
Остались в запасе
12
Кайо Энрике
ЛЗ
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Спортинг - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эль Молинон
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