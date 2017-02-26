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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Сельта
Спортинг - Сельта: обзор матча 26 февраля 2017
Спортинг
26.02.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
49'
М. Гомес (П)
75'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Сельта
Желтая карточка
И. Куэльяр
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
К. Бове
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
Д. Чоп
️️️️
Л. Траоре
86'
79'
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Росси
Замена
М. Кастельяно
️️️️
К. Кармона
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Красная карточка
Х. Мере
74'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Бурги
72'
69'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Фонтас
60'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Х. Санчес
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
58'
57'
Желтая карточка
М. Диас
55'
Желтая карточка
А. Фонтас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гомес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Серхио Альварес
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
14
Карлос Кармона
РФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
АП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Куэльяр
22
Мере
5
Дуглас
15
Канелья
45
Аморебиета
6
Весга
6
Альварес
18
Бурги
16
Гомес
90
Траоре
14
Кармона
4-1-1-2-2
36
Бланко
14
Ронкалья
21
Гомес
21
Планас
3
Фонтас
21
Диас
22
Радойя
10
Бонгонда
19
Санчес
25
Росси
10
Сене
14
Кармона
16
Кастельяно
16
Кастельяно
14
Кармона
18
Бурги
25
Торрес
25
Торрес
18
Бурги
90
Траоре
9
Чоп
9
Чоп
90
Траоре
3
Фонтас
19
Эрнандес
19
Эрнандес
3
Фонтас
25
Росси
12
Бове
12
Бове
25
Росси
19
Санчес
10
Аспас
10
Аспас
19
Санчес
Остались в запасе
Спортинг
Сельта
8
Виктор Родригес
ЛВ
30
Оскар Вальей
ВР
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
18
Альваро Лемос
ПЗ
1
Серхио Альварес
ВР
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
30
Оскар Вальей
ВР
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
1
Серхио Альварес
ВР
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Спортинг - Сельта
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эль Молинон
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