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Спартак Сб
Борис Секулич
Статистика
€ 75 тыс
Борис Секулич - статистика
Спартак Сб
21 октября 1991 (34), Белград
#2 | Защитник
186 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
28
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Чикаго Файр
1 : 1
09.10.2022
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 79'
США. МЛС, 46 тур
Цинциннати
2 : 3
02.10.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Чикаго Файр
2 : 3
18.09.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Монреаль
3 : 2
14.09.2022
Чикаго Файр
1' - 88'
79'
США. МЛС, 42 тур
Чикаго Файр
3 : 1
11.09.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Коламбус
0 : 0
04.09.2022
Чикаго Файр
1' - 68'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
01.09.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Чикаго Файр
0 : 2
22.08.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
14.08.2022
Чикаго Файр
1' - 89'
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 3
07.08.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
71'
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
0 : 0
31.07.2022
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
24.07.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Чикаго Файр
1 : 0
17.07.2022
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Чикаго Файр
2 : 3
10.07.2022
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Сан-Хосе
2 : 1
04.07.2022
Чикаго Файр
1' - 61'
США. МЛС, 22 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
26.06.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
23.05.2022
Чикаго Файр
1' - 84'
63'
США. МЛС, 16 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 3
19.05.2022
Чикаго Файр
46' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.05.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
08.05.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Чикаго Файр
1 : 2
01.05.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
24.04.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
0 : 0
17.04.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
1 : 0
09.04.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
0 : 0
02.04.2022
Даллас
1' - 61'
США. МЛС, 5 тур
Чикаго Файр
3 : 1
20.03.2022
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
13.03.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
48'
США. МЛС, 3 тур
Чикаго Файр
0 : 0
06.03.2022
Орландо Сити
1' - 90'
81'
США. МЛС, 1 тур
Интер Майами
0 : 0
27.02.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
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