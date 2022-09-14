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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Чикаго Файр
Монреаль - Чикаго Файр: обзор матча 14 сентября 2022
Монреаль
14.09.2022, среда, 02:30
США. МЛС, 43 тур
3 : 2
Завершен
Чикаго Файр
21'
К. Камара
29'
К. Камара
44'
Z. Brault Guillard
39'
Д. Шакири (П)
57'
Д. Шакири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Чикаго Файр
88'
Желтая карточка
Р. Чикош
88'
Замена
V. Bezerra
️️️️
Б. Секулич
85'
Желтая карточка
К. Теран
81'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
A. Reynolds
80'
Замена
J. Casas
️️️️
J. Bornstein
79'
Желтая карточка
Б. Секулич
Замена
Х. Торрес
️️️️
M. Toye
72'
Замена
М. Шоньер
️️️️
J. Kwizera
72'
Желтая карточка
В. Ваньяма
69'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
С. Пьетт
62'
Замена
Р. Киото
️️️️
К. Камара
62'
Желтая карточка
Р. Камачо
61'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Шакири
Замена
M. Miljevic
️️️️
Д. Михайлович
46'
ГОЛ! 3:1!
Z. Brault Guillard
Пас отдал
К. Камара
44'
39'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Шакири
ГОЛ! 2:0!
К. Камара
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Камара
21'
19'
Желтая карточка
A. Reynolds
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
13
Mason Toye
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
2-3-1-4
1
Бреза
2
Ватерман
95
Корбо
2
8
Коне
6
Пьетт
10
Михайлович
13
85
Камара
17
4
Камачо
3-1-1-2-4
5
Чикош
3
29
Наварро
2
Секулич
22
Пинеда
10
Шакири
11
Гутьеррес
36
22
Теран
44
Слонина
22
Дуран
13
99
Торрес
99
Торрес
13
17
66
Шоньер
66
Шоньер
17
6
Пьетт
2
Ваньяма
2
Ваньяма
6
Пьетт
10
Михайлович
10
10
10
Михайлович
85
Камара
9
Киото
9
Киото
85
Камара
36
4
Эспиноса
4
Эспиноса
36
3
37
37
3
2
Секулич
33
33
2
Секулич
Остались в запасе
Монреаль
Чикаго Файр
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Монреаль - Чикаго Файр
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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