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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр: обзор матча 14 августа 2022
Филадельфия Юнион
14.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 35 тур
4 : 1
Завершен
Чикаго Файр
16'
Д. Газдаг
37'
Д. Эллиот
53'
Х. Карранца
82'
К. Бурк
49'
К. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Желтая карточка
О. Мбайзо
90'
+1
89'
Замена
A. Reynolds
️️️️
Б. Секулич
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
86'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
86'
Желтая карточка
К. Бурк
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 4:1!
К. Бурк
Пас отдал
О. Мбайзо
82'
79'
Замена
J. Casas
️️️️
Д. Шакири
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
72'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. МакГлинн
72'
70'
Желтая карточка
Д. Шакири
66'
Замена
Д. Дуран
️️️️
K. Przybyłko
66'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Г. Хименес
66'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
J. Torres
ГОЛ! 3:1!
Х. Карранца
53'
49'
ГОЛ! 2:1!
К. Мюллер
Пас отдал
Д. Шакири
ГОЛ! 2:0!
Д. Эллиот
37'
Желтая карточка
А. Бедойя
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Газдаг
16'
3'
Желтая карточка
М. Пинеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
5
Брэндан Крейг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-2-4
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
16
Газдаг
11
Бедойя
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
9
Карранца
2-3-2-1-3
5
Чикош
29
Наварро
2
Секулич
31
Наварро
30
Хименес
22
Пинеда
10
10
Шакири
93
8
Мюллер
44
Слонина
7
МакГлинн
70
Мартинес
70
Мартинес
7
МакГлинн
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
30
Хименес
21
Герберс
21
Герберс
30
Хименес
10
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
10
2
Секулич
36
36
2
Секулич
10
Шакири
37
37
10
Шакири
93
22
Дуран
22
Дуран
93
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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