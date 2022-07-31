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МЛС 2026
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед: обзор матча 31 июля 2022
Чикаго Файр
31.07.2022, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 31 тур
0 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
Д. Дуайер
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
К. Мюллер
88'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
J. Torres
88'
81'
Желтая карточка
С. Соса
81'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
К. Уайли
81'
Замена
М. Морено
️️️️
М. Россетто
81'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Р. Сиснерос
Замена
Г. Хименес
️️️️
К. Теран
76'
75'
Замена
Э. Гутман
️️️️
Л. Араухо
Желтая карточка
Д. Шакири
63'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Д. Дуран
62'
Желтая карточка
Д. Дуран
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Атланта Юнайтед
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
2-2-2-1-4
29
Наварро
5
Чикош
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
10
10
Шакири
22
Теран
44
Слонина
22
Дуран
8
Мюллер
2-1-5
44
Пурата
12
Уайли
23
Алмада
5
Россетто
15
Франко
6
Кэмпбелл
7
Араухо
5
Соса
22
Теран
30
Хименес
30
Хименес
22
Теран
10
21
Герберс
21
Герберс
10
8
Мюллер
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
8
Мюллер
22
Дуран
93
93
22
Дуран
7
Араухо
15
Гутман
15
Гутман
7
Араухо
18
Сиснерос
5
Ибарра
5
Ибарра
18
Сиснерос
5
Россетто
10
Морено
10
Морено
5
Россетто
12
Уайли
14
Дуайер
14
Дуайер
12
Уайли
Остались в запасе
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
27
Kendall Burks
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
1
Raúl Gudiño
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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