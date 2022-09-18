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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Шарлотт
Чикаго Файр - Шарлотт: обзор матча 18 сентября 2022
Чикаго Файр
18.09.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 44 тур
2 : 3
Завершен
Шарлотт
3'
М. Пинеда
30'
Д. Дуран
69'
К. Свидерски
76'
Н. Сантуш
90+6'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Шарлотт
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
К. Свидерски
Желтая карточка
V. Bezerra
89'
Замена
A. Reynolds
️️️️
Д. Шакири
88'
79'
Желтая карточка
O. McKinze Gaines II.
Замена
S. Ivanov
️️️️
Б. Гутьеррес
79'
76'
ГОЛ! 2:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
O. McKinze Gaines II.
Замена
V. Bezerra
️️️️
Д. Дуран
72'
69'
ГОЛ! 2:1!
К. Свидерски
69'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Д. Риос
62'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
А. Синъясики
61'
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
Б. Бронико
54'
Желтая карточка
Д. Джонс
53'
Желтая карточка
К. Свидерски
Желтая карточка
Д. Дуран
39'
39'
Желтая карточка
Б. Бронико
ГОЛ! 2:0!
Д. Дуран
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Пинеда
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
29
Adilson Malanda
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
6
Жорди Альсивар
ОП
10
Нуну Сантуш
АП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
3-2-1-2-3
29
Наварро
5
Чикош
27
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
11
Гутьеррес
10
Шакири
8
Мюллер
22
Дуран
44
Слонина
3-1-5
1
Калина
14
Бирн
13
Бронико
25
Аффул
11
Синъясики
14
Риос
0
20
Джонс
28
Свидерски
18
10
Шакири
36
36
10
Шакири
11
Гутьеррес
91
91
11
Гутьеррес
22
Дуран
33
33
22
Дуран
13
Бронико
6
Альсивар
6
Альсивар
13
Бронико
14
Риос
10
Сантуш
10
Сантуш
14
Риос
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
Остались в запасе
Чикаго Файр
Шарлотт
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Чикаго Файр - Шарлотт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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