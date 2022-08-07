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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Чикаго Файр
Шарлотт - Чикаго Файр: обзор матча 07 августа 2022
Шарлотт
07.08.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 33 тур
2 : 3
Завершен
Чикаго Файр
1'
Й. Рейна
45'
К. Свидерски
21'
K. Przybyłko
24'
Ф. Наварро
52'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Чикаго Файр
90'
+3
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. Шакири
86'
Замена
A. Reynolds
️️️️
К. Мюллер
78'
Желтая карточка
К. Мюллер
Замена
Д. Риос
️️️️
Д. Линдси
76'
Желтая карточка
Д. Джонс
75'
71'
Желтая карточка
Б. Секулич
Желтая карточка
O. McKinze Gaines II.
68'
68'
Желтая карточка
K. Przybyłko
67'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
J. Torres
67'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Г. Хименес
Замена
А. Синъясики
️️️️
Й. Рейна
58'
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
Б. Бендер
58'
52'
ГОЛ! 2:3!
K. Przybyłko
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
Д. Джонс
️️️️
Q. McNeill
46'
ГОЛ! 2:2!
К. Свидерски
Пас отдал
Б. Бендер
45'
Замена
Ж. Мора
️️️️
G. Corujo
31'
24'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Наварро
21'
ГОЛ! 1:1!
K. Przybyłko
ГОЛ! 1:0!
Й. Рейна
Пас отдал
Д. Линдси
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
35
Quinn McNeill
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Шарлотт
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Жорди Альсивар
ОП
14
Даниэль Риос
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-2-4
1
Калина
28
Фукс
16
13
Бронико
24
Линдси
16
Бендер
35
0
28
Свидерски
14
10
Рейна
2-3-2-1-3
3
29
Наварро
2
Секулич
31
Наварро
30
Хименес
22
Пинеда
10
10
Шакири
8
Мюллер
44
Слонина
93
16
5
Мора
5
Мора
16
16
Бендер
6
Альсивар
6
Альсивар
16
Бендер
10
Рейна
11
Синъясики
11
Синъясики
10
Рейна
24
Линдси
14
Риос
14
Риос
24
Линдси
35
20
Джонс
20
Джонс
35
30
Хименес
21
Герберс
21
Герберс
30
Хименес
10
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
10
8
Мюллер
36
36
8
Мюллер
10
Шакири
22
Дуран
22
Дуран
10
Шакири
Остались в запасе
Шарлотт
Чикаго Файр
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Шарлотт - Чикаго Файр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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